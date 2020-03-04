Глава ПФР рассказал о правилах получения нового маткапитала

В Пенсионном фонде России уже приступили к работе по обеспечению маткапиталом семей, где появились на свет первые дети.

Отмечается, что с 15 апреля не нужно будет обращаться в ПФР за получением выплат. Об этом сегодня, 4 марта, сообщил глава ведомства Максим Топилин.

"ПФР уже со вчерашнего дня начал работу по обеспечению материнским (семейным) капиталом по новым размерам на первых детей и на вторых детей — там, где эти средства повышаются до 616 тысяч рублей", — пояснил Топилин.

Топилин также напомнил об упрощении получения маткапитала.