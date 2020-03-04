В Пенсионном фонде России уже приступили к работе по обеспечению маткапиталом семей, где появились на свет первые дети.
Отмечается, что с 15 апреля не нужно будет обращаться в ПФР за получением выплат. Об этом сегодня, 4 марта, сообщил глава ведомства Максим Топилин.
"ПФР уже со вчерашнего дня начал работу по обеспечению материнским (семейным) капиталом по новым размерам на первых детей и на вторых детей — там, где эти средства повышаются до 616 тысяч рублей", — пояснил Топилин.
Топилин также напомнил об упрощении получения маткапитала.
"С 15 апреля мы перейдем уже к проактивному режиму, согласно новому закону, вообще не потребуется обращаться в Пенсионный фонд за получением сертификата на материнский (семейный) капитал — это будет осуществляться автоматически с учетом данных, которые присутствуют в информационных системах, главным образом, в системе ЗАГС", — пояснил руководитель фонда в Госдуме.
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