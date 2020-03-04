Главу ПФР подвергли критике в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль

Как считает депутат от партии "Единая Россия" Ирина Гусева, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин обязан лично объяснить гражданам причину, по которой некоторым из них прибавили к выплатам 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.

Как СМИ сообщали ранее, именно на такую сумму были повышены размеры выплат пожилой жительницы города Кургана. Аналогичная ситуация отмечается и в других российских регионах.

Как пояснил Топилин, одна тысяча рублей — это средний размер прибавки. Такой размер компенсации могут получить только неработающие пенсионеры с выплатами, не превышающими 15 тысяч рублей ежемесячно.