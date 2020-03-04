Стагнация в ситуации с реальными доходами в РФ главным образом обусловлена падением цен на энергоносители.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью информагентству ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", передает RT.

"Это, конечно, нас очень тревожит. Я очень обеспокоен тем, что такая стагнация имеет место в реальных доходах граждан. Объяснение есть, и преимущественно оно связано со значительным падением цен на энергоносители. Пока у нас все росло, нефть была $100 и больше за баррель, а в настоящее — $60. Есть разница? В два раза примерно", — сказал глава государства.