Минсельхоз РФ попросил правительство увеличить на 2020-й год объемы финансирования комплексной программы развития сельских территорий. Речь идет о сумме в 43 млрд рублей. Цель — довести этот объем до паспорта программы.
Об этом накануне заявила журналистам заместитель руководителя Минсельхоза Елена Фастова, сообщает Росбалт.
Она пояснила, что программа комплексного развития сел в России "недофинансирована до паспорта, мы написали письмо главе правительства о том, что нам требуется на текущий год 43 млрд рублей на дофинансирование".
Помимо этого, ведомство выступило с просьбой увеличить государственную поддержку малого бизнеса.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.