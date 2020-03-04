На развитие сел России запросили еще 43 млрд рублей

Минсельхоз РФ попросил правительство увеличить на 2020-й год объемы финансирования комплексной программы развития сельских территорий. Речь идет о сумме в 43 млрд рублей. Цель — довести этот объем до паспорта программы.

Об этом накануне заявила журналистам заместитель руководителя Минсельхоза Елена Фастова, сообщает Росбалт.

Она пояснила, что программа комплексного развития сел в России "недофинансирована до паспорта, мы написали письмо главе правительства о том, что нам требуется на текущий год 43 млрд рублей на дофинансирование".

Помимо этого, ведомство выступило с просьбой увеличить государственную поддержку малого бизнеса.