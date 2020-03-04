В последние несколько недель из-за распространения информации об эпидемии коронавируса наблюдаются скачки цен на нефть.
Исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель в комментарии для "Правды.Ру" объяснил, как эта новость может повлиять на динамику цен на нефть в ближайшие месяцы.
Он отметил, что ему непонятно как нефтянику, каким образом коронавирус влияет на потребление нефти.
"Конечно, в какой-то степени это замедляет общение людей друг с другом, замедляются автомобильные перевозки, переезды на поездах и перелеты на самолетах. А нефть сейчас в основном используется как сырье для производства горюче-смазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания, поэтому, наверное, в какой-то степени спрос на нее снижается. Но совершенно очевидный факт, что это раздутая тематика, абсолютный фейк, который создан специально", — заявил эксперт.
По мнению Валерия Бесселя, на распространении этого фейка зарабатывают некоторые категории людей. Речь идет о тех, кто будет оперативно скупать фьючерсы на дешевую нефть, чтобы в будущем, когда цены вырастут, продать их и хорошо заработать.
Что касается динамики нефтяных цен в марте, по мнению эксперта, главное, не проявлять тревогу. Нефть вернется к своим ценам, но когда это случится, точно предсказать нельзя, пояснил он.
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