Эксперт дал прогноз по нефти на март

В последние несколько недель из-за распространения информации об эпидемии коронавируса наблюдаются скачки цен на нефть.

Исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель в комментарии для "Правды.Ру" объяснил, как эта новость может повлиять на динамику цен на нефть в ближайшие месяцы.

Он отметил, что ему непонятно как нефтянику, каким образом коронавирус влияет на потребление нефти.

"Конечно, в какой-то степени это замедляет общение людей друг с другом, замедляются автомобильные перевозки, переезды на поездах и перелеты на самолетах. А нефть сейчас в основном используется как сырье для производства горюче-смазочных материалов для двигателей внутреннего сгорания, поэтому, наверное, в какой-то степени спрос на нее снижается. Но совершенно очевидный факт, что это раздутая тематика, абсолютный фейк, который создан специально", — заявил эксперт.

По мнению Валерия Бесселя, на распространении этого фейка зарабатывают некоторые категории людей. Речь идет о тех, кто будет оперативно скупать фьючерсы на дешевую нефть, чтобы в будущем, когда цены вырастут, продать их и хорошо заработать.

Что будет с ценами на нефть в марте 2020 года?

Что касается динамики нефтяных цен в марте, по мнению эксперта, главное, не проявлять тревогу. Нефть вернется к своим ценам, но когда это случится, точно предсказать нельзя, пояснил он.