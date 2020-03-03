Стоимость нефтяной корзины ОПЕК продолжает падать

Стоимость нефтяной корзины ОПЕК уменьшилась в пятницу, 28 февраля, на $1,73 и теперь составляет $50,16 за баррель.

При этом в предыдущий торговый день показатель равнялся $51,89, обвалившись на $2,12 с прошедшей среды и на $1,87 со вторника.

Напомним, нефтяная корзина ОПЕК представляет собой условную смесь, составленную из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 14 государств картеля. Речь идет об Алжире, Анголе, Венесуэле, Габоне, Иране и других странах.

Историческим максимумом для "корзины" картеля стала цена в $140,73 за баррель, которая отмечалась 3 июля 2008 года.