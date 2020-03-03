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Банки России стали в два раза чаще продавать долги коллекторам

Экономика

Объемы продаж коллекторам долгов по недавно выданным банковским кредитам в прошлом году выросли в два раза. Информация об этом приводится в материалах Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Отмечается, что по числу кредитов показатель вырос с 6,2% до 13,3%, а по объемам — с 2% до 7,4%, то есть в 3,7 раза. К "свежим" относят кредиты, которые были выданы за последние три года.

Всего в минувшем году отечественные банки предложили коллекторам 399 млрд рублей просроченных задолженностей. Данный показатель на 15,1% меньше, чем в 2018-м году, но объемы реально проданных долгов выросли до 303,6 млрд рублей по причине увеличения доли завершенных сделок.

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