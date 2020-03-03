Эффект от пенсионной реформы составил более 20 миллиардов рублей

Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем планировалось.

Пенсионная реформа, которая была вопреки общественному мнению проведена правительством страны и сильно подорвала рейтинг президента страны, уже начала - на год раньше, чем планировалось - приносить дивиденды госбюджету.

По данным Национального рейтингового агентства, благодаря повышению пенсионного возраста уже удалось сэкономить 21,5 млрд бюджетных рублей.

Какой эффект ожидался

Экономисты и финансисты полагали, что первый эффект от пенсионной реформы будет заметен к концу 2020 года.

Расчетная сумма экономии, как предполагалось, должна будет составить порядка 9 млрд рублей.

Что получилось на деле

В 2019 году получателей страховой пенсии стало на 401,3 тысячи человек меньше, нежели их было бы без реформы.

В бюджете «остались» сэкономленные 21,5 млрд рублей.

Новые расчеты обещают

Учитывая

среднюю величину пенсии - 15500 рублей,

количество граждан, получающих пенсии - 500 млн человек,

средневзвешенный период выплат - 6 месяцев,

экономия к концу текущего года составит примерно 48 млрд рублей.

Напомним, что стартовавшая в январе 2019 года пенсионная реформа повысила возраст выхода на заслуженный отдых