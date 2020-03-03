Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем планировалось.
Пенсионная реформа, которая была вопреки общественному мнению проведена правительством страны и сильно подорвала рейтинг президента страны, уже начала - на год раньше, чем планировалось - приносить дивиденды госбюджету.
По данным Национального рейтингового агентства, благодаря повышению пенсионного возраста уже удалось сэкономить 21,5 млрд бюджетных рублей.
Учитывая
экономия к концу текущего года составит примерно 48 млрд рублей.
Напомним, что стартовавшая в январе 2019 года пенсионная реформа повысила возраст выхода на заслуженный отдых
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.