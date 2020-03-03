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Источник Правда.Ру

Эффект от пенсионной реформы составил более 20 миллиардов рублей

Экономика » Финансы

Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем планировалось.

Пенсионная реформа, которая была вопреки общественному мнению проведена правительством страны и сильно подорвала рейтинг президента страны, уже начала - на год раньше, чем планировалось - приносить дивиденды госбюджету.

По данным Национального рейтингового агентства, благодаря повышению пенсионного возраста уже удалось сэкономить 21,5 млрд бюджетных рублей.

Какой эффект ожидался

  • Экономисты и финансисты полагали, что первый эффект от пенсионной реформы будет заметен к концу 2020 года.
  • Расчетная сумма экономии, как предполагалось, должна будет составить порядка 9 млрд рублей.

Что получилось на деле

  • В 2019 году получателей страховой пенсии стало на 401,3 тысячи человек меньше, нежели их было бы без реформы.
  • В бюджете «остались» сэкономленные 21,5 млрд рублей.

Новые расчеты обещают

Учитывая

  • среднюю величину пенсии - 15500 рублей,
  • количество граждан, получающих пенсии - 500 млн человек,
  • средневзвешенный период выплат - 6 месяцев,

экономия к концу текущего года составит примерно 48 млрд рублей.

Напомним, что стартовавшая в январе 2019 года пенсионная реформа повысила возраст выхода на заслуженный отдых

  • для женщин до 63 лет (позже его скорректировали до 60),
  • для мужчин - до 65 лет.

 

Темы экономия средств пенсионная реформа
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Эффект от пенсионной реформы составил более 20 миллиардов рублей
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