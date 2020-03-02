Эксперт предрек доллару рост до 100 рублей

На субботу, 28 февраля, стоимость доллара была выше 66 рублей, достигнув почти 67 рублей. Как ситуация будет развиваться дальше, журналисты спросили у кандидата экономических наук, доцента Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича.

Эксперт полагает, что отношения рубля и доллара представляют собой движение по односторонней дороге, в связи с этим когда-нибудь американская валюта увеличится и до 100 рублей. Но когда именно это случится, неясно.