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Источник Правда.Ру

Эксперт предрек доллару рост до 100 рублей

Экономика

На субботу, 28 февраля, стоимость доллара была выше 66 рублей, достигнув почти 67 рублей. Как ситуация будет развиваться дальше, журналисты спросили у кандидата экономических наук, доцента Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича.

Эксперт полагает, что отношения рубля и доллара представляют собой движение по односторонней дороге, в связи с этим когда-нибудь американская валюта увеличится и до 100 рублей. Но когда именно это случится, неясно.

"Проблема здесь исключительно в сроках, когда это будет. Если ранее один доллар стоил 63 копейки, потом шесть рублей, после 20, 30, а сейчас уже 67 рублей. Не нужно быть великим прогнозистом, чтобы понять, что это улица с односторонним движением, и другой траектории на ней нет. Если кто-либо скажет, что знает точную дату этого события, то этот человек — мошенник. Потому что число факторов, которые влияют, так велико, что даже регулятор ни разу не угадывал валютный курс, подготавливая ежегодно три сценария, а там трудятся профессиональные экономисты, у которых есть доступ к разной информации", — цитирует deita.ru Максима Кривелевича.

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