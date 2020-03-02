На субботу, 28 февраля, стоимость доллара была выше 66 рублей, достигнув почти 67 рублей. Как ситуация будет развиваться дальше, журналисты спросили у кандидата экономических наук, доцента Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича.
Эксперт полагает, что отношения рубля и доллара представляют собой движение по односторонней дороге, в связи с этим когда-нибудь американская валюта увеличится и до 100 рублей. Но когда именно это случится, неясно.
"Проблема здесь исключительно в сроках, когда это будет. Если ранее один доллар стоил 63 копейки, потом шесть рублей, после 20, 30, а сейчас уже 67 рублей. Не нужно быть великим прогнозистом, чтобы понять, что это улица с односторонним движением, и другой траектории на ней нет. Если кто-либо скажет, что знает точную дату этого события, то этот человек — мошенник. Потому что число факторов, которые влияют, так велико, что даже регулятор ни разу не угадывал валютный курс, подготавливая ежегодно три сценария, а там трудятся профессиональные экономисты, у которых есть доступ к разной информации", — цитирует deita.ru Максима Кривелевича.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".