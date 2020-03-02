Курс евро увеличился на 1,6% к уровню закрытия прошлых торгов и составил 75 рублей. Об этом говорят данные Московской биржи на 16:43 по Москве сегодня, 2 марта.
Отмечается, что последний раз евро стоимость евро была на уровне 75 рублей 1 марта прошлого года.
Курс доллара сегодня. 2 марта 2020 года вырос на 0,5% и составил 67,2 рубля.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".