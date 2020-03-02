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Евро вырос до 75 рублей впервые за год

Экономика

Курс евро увеличился на 1,6% к уровню закрытия прошлых торгов и составил 75 рублей. Об этом говорят данные Московской биржи на 16:43 по Москве сегодня, 2 марта.

Отмечается, что последний раз евро стоимость евро была на уровне 75 рублей 1 марта прошлого года.

Курс доллара сегодня. 2 марта 2020 года вырос на 0,5% и составил 67,2 рубля.

евро цена рост
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