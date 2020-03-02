Миллиардеры РФ потеряли более 29 млрд долларов в 2020 году

Общий размер активов богатейших граждан России с начала 2020-го года "сжался" на $29,54 млрд.

Такую информацию приводит РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что индекс рассчитывают на базе стоимости акций компаний, в которых богатейшие люди владеют долями.

Так, совладелец компании "Норникель" Владимир Потанин лишился $86,6 млн (его состояние эксперты оценивают в $28 млрд). Второе место сохранилось за главой и совладельцем ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, потерявшим $2,6 млрд.

Размер состояния основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который поднялся на третью позицию рейтинга, уменьшилось на $2,19 млрд и теперь составляет немногим более $19 млрд, активы совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона — $6,39 млрд, до $18,2 млрд. При этом занимающий пятую позицию рейитинга главный владелец "Северстали" Алексей Мордашов лишился $2,82 млрд и теперь его состояние равняется $17,1 млрд.