Эксперты назвали регионы России с наибольшими просрочками по кредитам

В РФ наиболее высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее значительное сокращение, остается в Ингушетии (13,1%), хотя два года назад показатель был на уровне 24%.

Помимо этого, высокая просрочка отмечается в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Бурятии, Адыгее, Республиках Дагестан и Чечня. Во всех названных регионах процент истекшей задолженности превышает 5,5%, отмечается в исследовании информагентства РИА "Новости".

При этом лидерами с существенным отрывом по платежной дисциплине стали: Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Крым. Также это касается Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.