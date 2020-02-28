Стоимость "черного золота" эталонных марок в процессе торгов сегодня днем, 28 февраля, значительно падает из-за паники на рынках по причине стремительного распространения китайского коронавируса.
По данным на 12:24 по Москве, майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent стоят дешевле на 3,5% по сравнению с ценой предыдущего закрытия — $49,93 за баррель, падение составило $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.
Как передает "Интерфакс", на минимуме в процессе сессии нефть Brent тестировала вниз отметку в $49,56. При такой стоимости нефть торговалась 25 июля 2017 года.
При этом падение апрельских фьючерсов на западно-техасский сорт WTI составило 4% — до $45,22 за баррель.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».