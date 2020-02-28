Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Цена нефти марки Brent обвалилась ниже $50

Экономика

Стоимость "черного золота" эталонных марок в процессе торгов сегодня днем, 28 февраля, значительно падает из-за паники на рынках по причине стремительного распространения китайского коронавируса.

По данным на 12:24 по Москве, майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent стоят дешевле на 3,5% по сравнению с ценой предыдущего закрытия — $49,93 за баррель, падение составило $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

Как передает "Интерфакс", на минимуме в процессе сессии нефть Brent тестировала вниз отметку в $49,56. При такой стоимости нефть торговалась 25 июля 2017 года.

При этом падение апрельских фьючерсов на западно-техасский сорт WTI составило 4% — до $45,22 за баррель.

цена нефть падение
Последние материалы
Дом.РФ оказывает поддержку кооперативам
На Кубани задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки
В рейтинге событийности лидируют Петербург, Екатеринбург и Казань
Разрушители железных дорог во время ВОВ.
Ганус поддержал избрание Юрченко на пост президента ВФЛА
Почему невозможно верить следствию и суду по "Боингу" МН17
Цена нефти марки Brent обвалилась ниже $50
Зачем российские фрегаты идут к берегам Сирии
Тайна гибели Марины Цветаевой
Голосование по Конституции обойдется России почти в 15 млрд рублей
Популярное
Личность в культуре
Тайна гибели Марины Цветаевой

22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».

Тайна гибели Марины Цветаевой
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Новости Европы
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Правительство
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Ближний Восток
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Соломон Соловьев Романтики с большой дороги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова Игорь Буккер Ямы на дорогах: как получить компенсацию автомобилисту Игорь Буккер
Комментарии
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
Голосование по Конституции обойдется России почти в 15 млрд рублей
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
США требуют свою военную базу в Крыму
К европейским границам стягиваются тысячи беженцев
Сатановский: Эрдоган - это Саакашвили по психотипу
Спецназ вышел на охрану российского посольства в Турции
Вирус у дверей: COVID-2019 может прийти в Россию
Эрдоган признает Асада и выведет войска из Сирии
Анастасия Волочкова высказалась по поводу внешности Ксении Собчак
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
"Украины нет": "приговор" Суркова и что об этом думают в Киеве
Самолет ВВС США попал под прицел китайского боевого лазера
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
Коронавирус: когда, к чему и как готовиться
Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ