Цена нефти марки Brent обвалилась ниже $50

Стоимость "черного золота" эталонных марок в процессе торгов сегодня днем, 28 февраля, значительно падает из-за паники на рынках по причине стремительного распространения китайского коронавируса.

По данным на 12:24 по Москве, майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent стоят дешевле на 3,5% по сравнению с ценой предыдущего закрытия — $49,93 за баррель, падение составило $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

Как передает "Интерфакс", на минимуме в процессе сессии нефть Brent тестировала вниз отметку в $49,56. При такой стоимости нефть торговалась 25 июля 2017 года.

При этом падение апрельских фьючерсов на западно-техасский сорт WTI составило 4% — до $45,22 за баррель.