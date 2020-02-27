Международные резервы РФ выросли на 700 млн долларов за неделю

Объемы международных резервов России за неделю выросли на $0,7 млрд или на 0,1%. По данным на 21 февраля показатель достиг $563,1 млрд.

Эти данные содержатся в материалах Центробанка.

В комментарии ЦБ РФ говорится, что рост показателя случился "под преобладавшим влиянием покупки зарубежной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированным отрицательной переоценкой".

В январе 2020 года международные резервы РФ выросли почти на $8 миллиардов.