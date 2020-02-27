Эксперты озвучили динамику цен на нефть в январе

Потребительские цены на бензин в среднем по РФ выросли в январе текущего года на 0,2% в сравнении с предыдущим месяцем, но в годовом выражении показатель увеличился на 1,4%. Эти данные привели в Росстате.

Как пояснили в ведомстве, в январе рост цен на бензин на 0,3% и более отмечался в 37 российских регионах (помимо автономных округов, которые входят в состав области). Из них наиболее существенно бензин вырос в цене в Сахалинской области — на 1,9%.

В российской столице бензин за прошлый месяц увеличился в стоимости на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.