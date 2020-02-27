Минсельхоз планирует стабилизировать ситуацию на рынке сахара

В Министерстве сельского хозяйства России полагают, что стабилизировать ситуацию на российском рынке сахара можно будет, если активизировать его экспорт и сократить производство в текущем году.

"В 2019-м году объем российского экспорта сахара превысил 620 тысяч тонн, что в 1,6 раза больше показателей 2018 года. Стабилизировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке поможет будущее увеличение экспорта — как в ЕАЭС, так и за его пределами, а также сокращение объемов производства сахарной свеклы в будущем сезоне (2020/21 сельскохозяйственный год)", — передает Интерфакс сообщение Минсельхоза.

А ранее распространилась информация, что в этом сельскохозяйственном сезоне (продолжается с августа 2020 года по июль 2021 года) в РФ не смогут работать заводы, совокупные мощности которых — более 150 тысяч тонн.