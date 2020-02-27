Около 40% россиян негативно оценили экономику РФ

Свыше трети (36%) жителей России назвали "плохой" экономическую ситуацию в стране и только 8% респондентов посчитали ее "хорошей". Таковыми оказались итоги опроса от фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

При этом, как показало исследование, около половины (49%) опрошенных считают, что экономическая ситуация в нашей стране является "удовлетворительной".

При этом только 14% россиян прогнозируют улучшение ситуации в экономике страны в предстоящие месяцы. Они считают, что это может произойти, в частности, из-за того, что