Свыше трети (36%) жителей России назвали "плохой" экономическую ситуацию в стране и только 8% респондентов посчитали ее "хорошей". Таковыми оказались итоги опроса от фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
При этом, как показало исследование, около половины (49%) опрошенных считают, что экономическая ситуация в нашей стране является "удовлетворительной".
При этом только 14% россиян прогнозируют улучшение ситуации в экономике страны в предстоящие месяцы. Они считают, что это может произойти, в частности, из-за того, что
"новое правительство (кабмин под руководством Михаила Мишустина) должно что-то показать", а также, что "в сфере экономики работают умные, грамотные люди" и просто тем, что "желают верить, что все так и будет".
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.