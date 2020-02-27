Америка и Британия увеличили закупки нефти у РФ

Америка, Британия и Турция в 2019-м году значительно увеличили объемы импорта российской сырой нефти. Об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Как передает "РБК", экспорт в КНР, Нидерланды и Германию в денежном выражении изменился несущественно. А ранее в Министерстве экономического развития (МЭР) уже отмечали, что американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли РФ нарастить физический экспорт нефти в прошлом году.

Значительный вклад в это внесли закупки со стороны Турции (из-за возобновления санкций США в отношении Ирана) и Америки (за счет ограничения объемов поставок из Венесуэлы). МЭР ссылалось на сведения ФТС за январь-ноябрь прошлого года, уточняет издание.