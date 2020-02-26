Роснефть не будет поставлять сырье в Беларусь

Место привычной пятерки поставщиков нефти из России в Белоруссию займет пятерка других компаний из РФ, которые призваны дополнить объемы поставок группы компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе белорусского государственного концерна "Белнефтехим".

Отмечается, что новые поставщики начнут поставки сырья на оба белорусских НПЗ уже в марте этого года. При этом названия компаний не озвучиваются — как и детали поставок. Только известно, что задействуют нефтепровод предприятия "Транснефть".