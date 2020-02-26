Эксперты оценили последствия санкций против РФ

Заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова пояснила, что новые санкции вряд ли негативно отразятся на России и при этом будут иметь крупные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков.

Как передает РБК, в документе указывается, что с 2014 года, когда были введены первые санкции из-за ситуации на Украине, экономика РФ существенно укрепилась.

Это относится к плавающему курсу рубля, выступающему главным поглотителем шоков, невысокой зависимости отечественных компаний от западных кредитов, профициту текущего счета и федерального бюджета, низкому уровню государственного долга.