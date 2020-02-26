Льготную ипотеку на жилье в селах Прикамье хотят получить 344 чел.

В Пермском крае с начала текущего года заявки на получение льготных ипотечных кредитов для покупки жилья в сельской местности подали 344 гражданина.

Общий объем денежных средств по поданным заявкам достиг 744 миллионов рублей.

В лидерах по числу заявок оказался Пермский район. Здесь подали 288 заявок на общую сумму 540 миллионов рублей.

Отмечается, что заявки на льготные кредиты рассматриваются в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", реализуемой в регионе с 2020-го года. Документом предусматривается обеспечение жителей сельской местности доступным и удобным жильем. При этом гражданам разрешается потратить кредитные деньги как на покупку уже готового дома, так и на участок земли для строительства жилья.