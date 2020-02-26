Совфед предложил увеличить штрафы за нарушения на воде

Закон, который значительно повышает штрафы за нарушения правил безопасности на воде, разработали в Совете Федерации.

Ужесточить наказание предполагается за "Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах". Если закон примут, размер штрафов повысят за купание в неположенных местах, прыжки с причалов (до 300 рублей), а также ложные призывы о помощи (в настоящее время — 100 рублей).

Для граждан сумма штрафа может составить от 500 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для ИП — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, для компаний — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.