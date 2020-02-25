В России хотят изменить правила выдачи кредитов, открытия депозитов, а также выпуска карт.
Так, в процессе заключения договоров откажутся от документов в бумажном виде и полностью перейдут на электронный формат, сообщают "Известия".
К электронному документообороту до конца текущего года полностью желают перейти в таких финансовых организациях, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Почта-банк, Райффайзенбанк и других.
После отказа от бумажной системы документооборота малый бизнес сможет оформлять кредиты за считанные минуты и в течение нескольких минут получать средства на расчетные счета.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.