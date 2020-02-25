В России поменяются правила открытия депозитов и выдачи кредитов

В России хотят изменить правила выдачи кредитов, открытия депозитов, а также выпуска карт.

Так, в процессе заключения договоров откажутся от документов в бумажном виде и полностью перейдут на электронный формат, сообщают "Известия".

К электронному документообороту до конца текущего года полностью желают перейти в таких финансовых организациях, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Почта-банк, Райффайзенбанк и других.

После отказа от бумажной системы документооборота малый бизнес сможет оформлять кредиты за считанные минуты и в течение нескольких минут получать средства на расчетные счета.