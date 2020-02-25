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Источник Правда.Ру

"Деловая Россия": в стране подорожает бытовая техника и не только

Экономика

Неприятный сюрприз для россиян может принести 2021 год: есть все основания ожидать роста цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь.

Об этом рассказал Алексей Федоров, глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия".

По его словам, это обязательно произойдет, как вступят в силу нормативы об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году предложило Министерство природы.

"Прогноз мой составлен на основе мнения 800 ритейлеров. Из них увеличение стоимости

  • бытовой техники прочат на 13% процентов,
  • электроинструментов -на 11%,
  • электротехники — на 9%,
  • обуви — на 5%,
  • одежды — на 2%", — говорит Федоров.

С чем связано предполагаемое подорожание товаров

Отметим, что документ, про который говорит экономист, пока еще существует "в виде проекта". И Минприроды только в конце февраля планирует представить его вице-премьеру Виктории Абрамченко.

И только в случае, если он будет утвержден, в России введут 100% утилизацию отходов, предполагающую, помимо прочего, уплату производителями экологического сбора.

Темы деловая россия алексей федоров экологический сбор подорожание товаров
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