Неприятный сюрприз для россиян может принести 2021 год: есть все основания ожидать роста цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь.
Об этом рассказал Алексей Федоров, глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия".
По его словам, это обязательно произойдет, как вступят в силу нормативы об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году предложило Министерство природы.
"Прогноз мой составлен на основе мнения 800 ритейлеров. Из них увеличение стоимости
Отметим, что документ, про который говорит экономист, пока еще существует "в виде проекта". И Минприроды только в конце февраля планирует представить его вице-премьеру Виктории Абрамченко.
И только в случае, если он будет утвержден, в России введут 100% утилизацию отходов, предполагающую, помимо прочего, уплату производителями экологического сбора.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.