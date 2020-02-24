Нефть Brent упала в цене более чем на 3%

Мировые цены на нефть продолжают падение в ходе торгов. Так, марка Brent подешевела более чем на 3%.

По данным на 11:08 по Москве стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,06%, до $56,71 за баррель, передает RT.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшается на 2,88%, до $51,84 за баррель.