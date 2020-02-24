Мировые цены на нефть продолжают падение в ходе торгов. Так, марка Brent подешевела более чем на 3%.
По данным на 11:08 по Москве стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 3,06%, до $56,71 за баррель, передает RT.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшается на 2,88%, до $51,84 за баррель.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.