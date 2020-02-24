Молодые ипотечники в Югре завершили голодовку

В Югре закончена голодовка 12-ти ипотечниц "Мы не обманщики! Обманщики не мы!".
Не добившись встречи с главой региона, участницы протеста все же остались удовлетворены тем, что их услышал и взял решение их проблемы на себя заместитель губернатора Андрей Зобнинцев, а также он принял их инициативы по урегулированию конфликта. Вместе с губернатором Югры они планируют встретиться 26 февраля.
Отметим, что на третий день голодовки, 23 февраля у протестующих, требующих разобраться с несправедливыми, по их мнению, действиями "Ипотечного агентства Югры" ухудшилось состояние здоровья.
"Мы сделали всё, что могли", — объяснили свое решение протестующие.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.