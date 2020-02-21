Второй офис ВКонтакте появился в Санкт-Петербурге

Соцсеть "ВКонтакте" открыла уже второй офис в городе Санкт-Петербурге в связи из-за растущего сотрудников. Об этом сообщили сегодня, 21 февраля в пресс-службе компании.

Новый офис находится на пятом этаже бизнес-центра "У Красного моста" на набережной Мойки. В нем будут трудится сотрудники продуктового и технического направления социальной сети.

Отмечается, что в будущем представительство "ВКонтакте" также займет седьмой этаж, террасу и купол строения. В атриуме будут организовывать внутренние мероприятия компании.