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Источник Правда.Ру

Счетная палата признала недостатки в пенсионном обеспечении в РФ

Экономика » Финансы

Размер пенсионных выплат в России по-прежнему не позволяет пожилым гражданам страны надеяться на повышение благосостояния, несмотря на реформирование пенсионной системы, которое проводят в последние годы власти страны.

К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты, анализируя ход исполнения федерального бюджета и бюджетов госфондов за минувший год. Текст аналитического отчета опубликован на портале правовой информации.

Немного цифр

Как следует из документа, в 2019 году в стране на 15% (на 508 тысяч человек) выросло количество пенсионеров, получающих так называемую социальную доплату — то есть тех, чья пенсия "не дотягивает" даже до прожиточного минимума. Таким образом, 3,9 миллиона стариков в России с выходом на пенсию оказались за чертой бедности.

При этом, как отметили в Счетной палате, "доля расходов на пенсионное обеспечение в объеме ВВП сокращается".

"К примеру, в 2017 году расходы на выплату пенсий в ВВП составляли 9%, а в 2019 году — 7,9%. Такое положение дел не может способствовать повышению уровня жизни пенсионеров. Отсюда следует вывод: власти с задачей обеспечения пенсионерам достойного уровня жизни пока не справляются", — делает заключение контрольный орган.

Темы пенсии пенсионеры уровень жизни счетная палата
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