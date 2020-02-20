Росстат: цены на бензин за неделю почти не изменились

Стоимость литра бензина в России за недельный период, с 10 по 17 февраля, в среднем не изменилась и осталась на уровне 44,88 руб. Эти данные привел Росстат.

Средняя цена на дизельное топливо за неделю тоже не претерпела изменений и составляет 48,15 руб. за литр.

По данным на 17 февраля, на российских АЗС средняя цена литра бензина марки АИ-92 равнялась 42,46 руб., марки АИ-95 — 45,90 руб., марки АИ-98 — 51,97 руб.

В течение недели рост цен на бензин зафиксирован в 17 регионах страны. Наибольшее подорожание отмечалось в Липецке и Ставрополе — на 0,4%.