Эксперты назвали лучшее в России ликерное вино

Специалисты Роскачества исследовали полсотни образцов сладких и ликерных вин российского производства.

При этом лучшим оказался продукт от крымской "Массандры", вино ценой около 540 рублей за бутылку.

Исследование проводили в рамках "Винного гида России", для него были закуплены вина из Крыма и Дагестана, стоимость которых составила от 245 до 887,25 рублей за бутылку.

Какое вино победило?

Высочайшей оценки удостоилось ликерное выдержанное белое вино "Мускат белый Южнобережный" с защищенным географическим указанием (ЗГУ) "Крым". Вину производителя "Массандра" ценой 539 рублей эксперты дали 87,46 балла из 100 возможных.

На второй и третьей позициях оказались вина "Массандра" "Мускат белый Красного камня" и "Седьмое небо князя Голицына" за 887,25 и 529 рублей за бутылку. Оценку, соответствующую опережающим требованиям стандарта Роскачества, дали 35 из 50 напитков.