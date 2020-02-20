Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Татьяна Бакальчук обогнала по размеру состояния Елену Батурину

Экономика

Основательница крупнейшего интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук признана богатейшей женщиной России.

Она обогнала вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — Елену Батурину.

Размер состояния Бакальчук, по данным на 20 февраля текущего года, составил 1,4 миллиарда долларов, за год активы выросли на 400 миллионов долларов. Состояние Батуриной за аналогичный период не изменилось и составило 1,2 миллиарда долларов.

Новую оценку состояния Бакальчук произвели из-за появившихся данных о том, что ее крупнейший актив — интернет-магазин Wildberries — в прошлом году смог увеличить оборот на 88%, до 223,5 миллиарда рублей.

Отметим, что Бакальчук — единственный владелец сетевого ретейлера.

состояние елена батурина татьяна бакальчук
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Франки против арабов
Формула небес
Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня
Техника красоты
Антицеллюлитное обертывание — самый эффективный способ в борьбе с целлюлитом
Последние материалы
Из банкомата в Москве украли более 4 млн рублей
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем. ВИДЕО
На пост премьера было четыре кандидата, Путин выбрал пятого
Франки против арабов
Еще у двоих россиян с Diamond Princess диагностировали коронавирус
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
В Японии скончались двое бывших пассажиров Diamond Princess
Эпидемия коронавируса: статистика за сутки
Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Соломон Соловьев Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти" Любовь Степушова Петр Фадеев Цены на парковку бьют мировые рекорды Петр Фадеев
Комментарии
Ну и нравы: Кондолиза Райс снялась топлесс (фото)
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Российские ученые придумали, как выгодно утилизировать мусор
Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Послание президента: опять народ обманули?
Медведев остался доволен работой своего правительства
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Эксперт: Зеленский ведет себя как мальчик, которому могут уши надрать
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Как принцип социальной справедливости поможет провести "мусорную" реформу в России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ