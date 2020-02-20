Татьяна Бакальчук обогнала по размеру состояния Елену Батурину

Основательница крупнейшего интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук признана богатейшей женщиной России.

Она обогнала вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — Елену Батурину.

Размер состояния Бакальчук, по данным на 20 февраля текущего года, составил 1,4 миллиарда долларов, за год активы выросли на 400 миллионов долларов. Состояние Батуриной за аналогичный период не изменилось и составило 1,2 миллиарда долларов.

Новую оценку состояния Бакальчук произвели из-за появившихся данных о том, что ее крупнейший актив — интернет-магазин Wildberries — в прошлом году смог увеличить оборот на 88%, до 223,5 миллиарда рублей.

Отметим, что Бакальчук — единственный владелец сетевого ретейлера.