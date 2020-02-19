Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги Америки в декабре прошлого года на 1,5 миллиарда долларов. Теперь сумма этих вложений равняется $9,974 млрд, сообщает американское министерство финансов.
При этом $5,704 млрд из нее — это краткосрочные бумаги и $4,27 млрд — долгосрочные.
Отмечается, что с сентября по ноябрь прошлого года наша страна увеличивала размеры вложений в американский госдолг, но теперь снова начала их сокращать, как это было в 2018 году.
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