РФ уменьшила вложения в госдолг США на $1,5 млрд

Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги Америки в декабре прошлого года на 1,5 миллиарда долларов. Теперь сумма этих вложений равняется $9,974 млрд, сообщает американское министерство финансов.

При этом $5,704 млрд из нее — это краткосрочные бумаги и $4,27 млрд — долгосрочные.

Отмечается, что с сентября по ноябрь прошлого года наша страна увеличивала размеры вложений в американский госдолг, но теперь снова начала их сокращать, как это было в 2018 году.