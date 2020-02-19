Акции Роснефти обвалились из-за санкций США

Акции "Роснефти" в процессе вечерних торгов на Московской бирже обвалились в моменте более чем на 5% после выхода новостей об американских санкциях по отношению к структуре компании Rosneft Trading SA.

Как передает Росбалт, к 18:32 по Москве ценные бумаги "Роснефти" потеряли в цене 1,75% (до 456,55 рубля), причем на несколько минут ранее они падали на 5,2% — до 440,7 рубля.

На этом фоне падение отечественного фондового рынка усилилось, и к 18:50 по Москве рублевый индекс МосБиржи сократился на 1,16% к предыдущему закрытию — до 3074,05 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,8%, до 1515,54 пункта, говорят данные биржи.