Компании в России стали чаще закрываться

Бизнес в России в 2019 году стал чаще закрываться, подсчитали в своем исследовании специалисты FinExpertiza. Они сравнили количество новых компаний с числом закрывшихся.

Согласно подсчетам аналитиков, в минувшем году было ликвидировано в 2,3 раза больше компаний, чем открыто: почти 612 тысяч против 264,6 тысячи.

Эта тенденция фиксируется последние три года — с начала сбора соответствующих данных. В 2017 году было ликвидировано 510,7 тысяч компаний против 359,4 зарегистрированных (рост в 1,4 раза), в 2018 году — немногим более 622 тысяч против 290,2 тысячи (2,14 раза).