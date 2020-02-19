The Hill: новые санкции против России ударят по американцам

В случае, если власти США все — таки введут очередной пакет санкций против России, то пострадает в первую очередь американский бизнес.

Убытки понесут примерно 3 тысячи компаний, которые сейчас работают по всему миру.

Об этом сегодня пишет обозреватель The Hill, уточняя, что имеется в виду законопроект, одобренный Сенатом в декабре прошлого года, в котором речь идет о санкциях против российского энергетического сектора.

"Американские санкции как средство давления — это очевидно — не достигают намеченных целей. А лишь усугубляют ситуацию на нашем собственном рынке. Поведение России на Украине из-за них не изменилось. Как сказал один наблюдатель, санкции были предназначены для Москвы, но ударили по Хьюстону", — говорит автор статьи.

Чем именно повредят Америке ее же санкции

Обозреватель The Hill убежден, что