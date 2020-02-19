В случае, если власти США все — таки введут очередной пакет санкций против России, то пострадает в первую очередь американский бизнес.
Убытки понесут примерно 3 тысячи компаний, которые сейчас работают по всему миру.
Об этом сегодня пишет обозреватель The Hill, уточняя, что имеется в виду законопроект, одобренный Сенатом в декабре прошлого года, в котором речь идет о санкциях против российского энергетического сектора.
"Американские санкции как средство давления — это очевидно — не достигают намеченных целей. А лишь усугубляют ситуацию на нашем собственном рынке. Поведение России на Украине из-за них не изменилось. Как сказал один наблюдатель, санкции были предназначены для Москвы, но ударили по Хьюстону", — говорит автор статьи.
Обозреватель The Hill убежден, что
"новые ограничительные меры заставят Америку выйти из всех проектов в энергетике, в которых у России есть хотя бы миноритарная доля. То есть из 150 в 50 странах мира. Работы лишатся тысячи людей — это раз. Второе: будут перебои на глобальном рынке углеводородов, которые дадут эффект домино. Последствия распространятся до десятков тысяч представителей малого и среднего бизнеса. А вот Россия сможет легко выталкивать американцев из любых — каких захочет — проектов, просто покупая миноритарные пакеты акций".
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