Промпроизводство в России замедлилось в январе

Уровень роста промышленного производства в РФ в январе текущего года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,7% в декабре. Эти данные привела Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом за месячный период, согласно оценкам ведомства, промышленное производство упало на 17,3%, а если исключить сезонный и календарный факторы — на 0,8%.

Самый значительный рост в январе отмечался в обрабатывающих производствах — на 3,9% в годовом выражении. В водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов рост достиг 1% в годовом выражении.

Производство в сфере добычи полезных ископаемых в январе упало на 0,4% в годовом выражении, по напрвлению обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 4,7%.