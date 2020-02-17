Чиновники задолжали бизнесу 55 млн рублей в Оренбуржье

В Оренбургской области, по данным на начало текущего года, долг перед бизнесменами по государственным и муниципальным контрактам достиг 55 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, прокуратуре пришлось не один раз вмешиваться в отношения между властью и предпринимателями, которые связаны с госзакупками и оплатой услуг по реализованным контактам. За трехлетний период (2017-2019) благодаря вмешательству прокуратуры были выплачены задолженности в 2 млрд рублей.

Размер ликвидированной задолженности за минувший год превысил 350 млн рублей. За год за волокиту при выполнении контрактных обязательств в отношении заказчиков возбудили 30 административных производств. Каждое виновное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей.