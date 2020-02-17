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В РФ ущерб от нефтепродуктов экологии за год вырос в пять раз

Экономика

В России ущерб, который был нанесен окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами, за годовой период увеличился пятикратно. Причем Уральский федеральный округ оказался в числе тех, кто допустил наибольшее число нарушений.

В соответствии с отчетом Минприроды, в 2018 году ущерб от загрязнения нефтепродуктами равнялся 5,1 млрд рублей, а в 2017 году показатель был 1 млрд рублей.

Как сообщают "Известия", существенная доля нарушений приходится на предприятия, расположенные на Урале, а также на территориях Южного и Сибирского федеральных округов.

При этом самый значительный ущерб экологии нанесли компании, ведущие деятельность в центральной и южной частях РФ. Но о каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

экология минприроды предприятие
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