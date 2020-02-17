В России изменят основания для блокировки банковских счетов

Банк России планирует внести поправки в критерии сомнительных операций, по причине которых финансовые организации могут блокировать счета клиентов.

Как сообщает "РБК", список критериев не обновлялся уже восемь лет, то есть с даты их появления. Сейчас регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым транзакции можно относить к сомнительным. В частности, предлагается исключить основание, когда клиентом проводится операция, несмотря на высокий размер комиссии или заградительные тарифы.

Кроме этого, Центробанк предложил убрать из списка сложные расчеты по нестандартным схемам и ввести еще один критерий, когда клиент отказался от разовой операции или попросил о закрытии счета и выдаче средств.

Банкам предложено предоставить право отказывать в проведении транзакции в случае подозрений, что целью выступает отмывание денег либо обналичивание. Помимо этого, был поднят вопрос включения в список регулярных операций по снятию наличных физическими лицами, если средства поступают от компаний.