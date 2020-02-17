В РФ появился еще один долларовый миллионер

Финтех-стартап Revolut, который основал выходец из России Николай Сторонский, закончил очередной раунд по привлечению инвестиций, по результатам которого оценка компании повысилась до 6 млрд долларов.

Как отметили источники Forbes, доля предпринимателя в компании составляет 30%, на основании чего издание причислило его к новым долларовым миллиардерам с активами в 1,65 миллиарда.

Об итогах раунда официально объявят на следующей неделе.

Напомним, ранее журнал оценил состояние Николая Сторонского в 500 млн долларов. Его отец, Николай Миронович Сторонский, является топ-менеджером "Газпрома", а с декабря 2019-го занял пост генерального директора АО "Газпром промгаз".