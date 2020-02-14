В РФ увеличились взносы на капремонт

Размер взносов на капитальный ремонт жилья увеличился на 6-10% в прошлом году. Средний минимальный взнос на капремонт за девятимесячный период 2019-го года вырос на 10,4% — до 8,49 рубля за один "квадрат".

При этом во многих регионах страны тарифы успели подскочить и в текущем году. Так, в Москве с граждан на капремонт начали взимать на 3,7% больше.

Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР). На сегодняшний день плата за ремонт жилья уже повышена в 54-х регионах.

В 31-м субъекте она сохранилась на прежнем уровне. По сведениям АРОКР, сейчас средний минимальный взнос по РФ составляет 7,7 рубля за метр — на 6,1% больше, чем годом ранее. Существенное увеличение взносов эксперты объясняют ростом инфляции, повышением НДС и удорожанием строительных материалов.