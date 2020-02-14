В настоящее время Правительство РФ решает задачу по снижению ставок по ипотеке в России ниже уровня 8%.
О том, насколько реальная такая перспектива, изданию "Правда.Ру" рассказал Василий Георгиевич Колташов, глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений
По словам эксперта, это абсолютно возможно, реалистично и неизбежно произойдет. Но единственной проблемой является то, что продавцы недвижимости уже "облизываются" на эти ожидания, на эти проекты и готовы повысить цены. Уже появились заявления, что "нам строить дорого, у нас все дорого, поэтому приготовьтесь платить больше", уточнил Колташов.
"Главное, чтобы мы не попали в ловушку, в которой оказались страны Запада (имеются в виду не только Соединенные Штаты и Канада, но и Великобритания, Скандинавия, Германия, Франция), когда дешевая ипотека является одной из причин астрономических цен на недвижимость. Необходимо уравновесить снижение цены ипотеки и стоимость строительства с расширением предложения новых квартир и домов. Это принципиально важно, иначе нас ждет катастрофа при дешевой ипотеке. Ценовая катастрофа. И люди будут проклинать эту дешевую ипотеку", — полагает эксперт.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.