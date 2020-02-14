Эксперт дал комментарий по возможному снижению ипотечных ставок

В настоящее время Правительство РФ решает задачу по снижению ставок по ипотеке в России ниже уровня 8%.

О том, насколько реальная такая перспектива, изданию "Правда.Ру" рассказал Василий Георгиевич Колташов, глава Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений

По словам эксперта, это абсолютно возможно, реалистично и неизбежно произойдет. Но единственной проблемой является то, что продавцы недвижимости уже "облизываются" на эти ожидания, на эти проекты и готовы повысить цены. Уже появились заявления, что "нам строить дорого, у нас все дорого, поэтому приготовьтесь платить больше", уточнил Колташов.