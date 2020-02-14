В Новосибирской области вырос госдолг

Размер государственного долга Новосибирской области, по сведениям на 1 февраля, равнялся 44,21 млрд рублей. Об этом говорится в долговой книге на интернет-портале Министерства финансов и налоговой политики региона.

Отмечается, что за месяц (в сравнении с 1 января 2020 года) показатель не изменился. При этом, если сравнивать с декабрем 2019 года, он увеличился почти на 10 млрд — на 1 декабря прошлого года 34,85 млрд рублей.

Кроме этого, увеличился и объем коммерческих кредитов — семикратно (с 1,5 до 10,8 млрд рублей).

На бюджетные кредиты пришлось приблизительно 17,6 млрд рублей, еще 15,75 млрд рублей — на гособлигации.