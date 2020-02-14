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Аэропорт "Шереметьево" уходит в частные руки

Экономика

Столичный аэропорт "Шереметьево" в скором времени, вероятно, станет полностью частным.

Об этом сегодня со ссылкой на собственные источники сообщают "Ведомости".

По данным издания, ООО "Шереметьево холдинг", которое владеет 66,1% акций воздушной гавани, направило в Росимущество, у которого 30,46% акций, заявку на выкуп принадлежащего государству пакета АО "Международный аэропорт "Шереметьево".

Как контрольный пакет акций Шереметьево "ушел" в частные руки

До 2015 года аэропорт Шереметьево был полностью госсобственностью (принадлежал Росимуществу).

Контрольный пакет акций "Шереметьево Холдинг", владевший ранее несколькими объектами на территории аэропорта, получил, когда взял на себя построить ряд новых объектов с суммарной стоимостью $750 млн.

Строительство завершено в 2018 году и теперь кипрская компания TPS Avia Holding — владелец ООО "Шереметьево Холдинг", в котором основные доли у председателя и члена совета директоров аэропорта Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, а также у Аркадия Ротенберга намерен приобрести у Росимущества оставшиеся акции.

Темы акции росимущество аэропорт шереметьево
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Аэропорт "Шереметьево" уходит в частные руки
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