Сбербанк сообщил о росте показателя безработицы среди среднего класса

В России за минувший год зафиксирован рост уровня безработицы в среднем классе.

По данным "потребительского индекса Иванова", где в качестве "Иванова" представлен условный представитель среднего класса, этот показатель за 2019 год вырос на 1% и достиг 11,9%. Об этом говорят данные опроса, который проводится в рамках исследования Сбербанка.

Указывается, что безработица стала 2-м после коррупции экономическим фактором тревожности у опрошенных "Индекса Иванова". Она была указана 55% опрошенными (против 51% годом ранее). А доля тех, кто волнуется из-за возможного увольнения, за год, напротив, упала с 46 до 42%.

Напомним, по данным Росстата, доля безработных в целом по РФ каждый год снижается. По информации Минэкономразвития, безработица в РФ в прошлом году сократилась на 0,2% и составила 4,6%.