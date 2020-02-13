Мишустин поручил проработать вопрос о снижении ипотечных ставок

Ипотека в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остается очень дорогой. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин высказался в четверг, 13 февраля, в ходе правительственного заседания.

Мишустин подчеркнул, что ипотека, выдаваемая под 9% годовых (средняя ставка в конце 2019 года), не позволяет людям улучшать условия проживания.

"Это является бременем даже для семей со средними доходами, которые решаются на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь гражданам улучшить жилищные условия, а это выступает национальной целью развития, поставленной главой государства, и которую мы обязаны достичь", — заявил премьер.

Какие меры предлагаются

Также глава кабмина поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину вместе с Банком России обсудить принятие возможных мер по сокращению ипотечной ставки и рассмотреть возможность упрощения процедуры рефинансирования ипотечных кредитов, которые были выданы ранее по более высокой процентной ставке. Он также поручил ответственность вице-премьеру Дмитрию Чернышенко за информирование граждан России о вариантах рефинансирования ипотеки.