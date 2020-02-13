Госдума предложила ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Государственной Думы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату слуг за ЖКХ для тех, кто откажется от бумажных квитанций. Эту инициативу он направил руководителю Минстроя Владимиру Якушеву.

В своем послании депутат отметил, что оплата коммунальных услуг остается значительной статьей расходов жителей РФ, а при помощи отказа от бумажных квитанций людям удастся сэкономить.

"Если гражданин оплачивает ЖКХ через Интернет или использует электронные квитанции, то отказ от бумажного формата должен повлечь скидку на услуги ЖКХ, поскольку в этой ситуации не расходуются деньги на бумагу и услуги почты", — пояснил он.

Также Чернышов напомнил, что на оборотной стороне квитанции рекламодателями размещаются объявления. Депутат предложил, чтобы их обязали выплачивать гражданам процент на оплату услуг ЖКХ.