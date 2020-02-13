Новым владельцем акций "Еврофинанс Моснарбанка" может стать "Ростех"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что передача акций "Еврофинанс Моснарбанка" госкорпорации "Ростех" с одобрения ЦБ находится в русле стратегических интересов России.

"Еврофинанс Моснарбанк" до недавнего времени оставался достаточно крепко стоящей на ногах финансовой структурой: по итогам 2018 года он занимал 78-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100", всего за год поднявшись на 20 пунктов, а около 40% активов банка приходилось на вложения в ценные бумаги высокого качества.

Но в марте 2019 года банк попал в санкционный список. Напомню, что 49,99% акций "Еврофинанс Моснарбанка" владеет Фонд национального развития Венесуэлы. Другой половиной акций банка на паритетных началах обладали ВТБ и Газпромбанк, но они безвозмездно передали свои доли в Росимущество.

В настоящее время стоит вопрос о передаче акций "Еврофинанс Моснарбанка" новому собственнику, на роль которого претендует госкорпорация "Ростех", а венесуэльская сторона не возражает против этого варианта, так как до сих пор к пакету акций проявил интерес лишь топ-менеджмент самого банка.

Нет сомнения, что госкорпорация "Ростех" обладает значительными ресурсами и сможет укрепить положение "Еврофинанс Моснарбанка" на рынке, так как тесно сотрудничает с Венесуэлой в военно-технической сфере:

объём закупок российской военной техники венесуэльской стороной суммарно составляет $11 млрд.,

несмотря на противодействие со стороны США, корпорация "Ростех" строит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова и центр по обслуживанию вертолётной техники,

а также обучает венесуэльских пилотов.

Если российский Минфин поддержит передачу акций "Еврофинанс Моснарбанка" госкомпании "Ростех", а Центробанк одобрит данную сделку, это послужит только на благо стратегическим интересам нашего государства.