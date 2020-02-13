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В Оренбуржье с владельца завода взыскали 1,7 млрд

Экономика

Октябрьским судом города Орска в Оренбургской области был удовлетворен гражданский иск банка, поданный в отношении собственника ЗАО "Завод синтетического спирта" и его супруги.

Теперь ответчики обязаны заплатить истцу 1,7 млрд рублей, передает издание ural56.ru.

Отмечается, что банк требовал взыскать долги по просроченным кредитным договорам. При этом интересно, что исковое заявление подали не в отношении предприятия, а в отношении физических лиц — владельца завода и его супруги. Завод в настоящее время находится в процедуре банкротства.

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