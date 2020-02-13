Дорожные рабочие Новосибирска за прошедшие сутки вывезли с городских улиц свыше 25 тысяч кубометров снега. С начала этой зимы с муниципальных дорог вывезли более 1 300 000 кубометров снега, рассказали журналистам в мэрии.
К работам привлекли 101 единицу дополнительной самосвальной техники. В целом сегодня, 13 февраля, в уборке снега участвовало 560 единиц техники.
В городе, как и ранее, действует режим чрезвычайной ситуации из-за больших объемов снежных осадков.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.