В Новосибирске за зиму вывезли 1,3 млн кубометров снега

Дорожные рабочие Новосибирска за прошедшие сутки вывезли с городских улиц свыше 25 тысяч кубометров снега. С начала этой зимы с муниципальных дорог вывезли более 1 300 000 кубометров снега, рассказали журналистам в мэрии.

К работам привлекли 101 единицу дополнительной самосвальной техники. В целом сегодня, 13 февраля, в уборке снега участвовало 560 единиц техники.

В городе, как и ранее, действует режим чрезвычайной ситуации из-за больших объемов снежных осадков.